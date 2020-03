Nauru President's national address on coronavirus (Nauruan version)

Omo yemero/yobum.

Ngage ekameow, bita edorabat World Health Organisation obabareow yan onab bitune earak Coronavirus oa COVID-19 bwe eiy earak yon ngea ouwaka onab. Yan ngune, bitune earak Coronavirus eiyit imit on ngea towe onab memak.

Bitune wamie dogor oget duwen in weiyorat emedena ngana egonan riring bwe dogin ranga-eta tsinin bitune earak Coronavirus.

Inat yagidai in engat equoquor oa equarantine ion ino ian wõra Public Health me amwa nan ed emagũr ouwak ngana inat riring eow ina. Ma ogiten bed aea etang ino oe ngana ma ouge bwe eiwina engat equoquor oa equarantine.

Eogiten bed ngaea bwabait checkeiy dõrabat yat airport me am otũbwa dogorin Taiwan me Malaysia dõgin aũra puõg yat deiden ngane. Am otũbwa bed dogorin Australia dõgin aũra buõk gata eow ean gadauwen mũngane bwabain arowonga-en bitune earak Coronavirus.

Ma weiyora ted epran bwe nim og duwet edogõr eow ean gadauwen bwabait emagũr ea ũra ngabũna ar nim memõri ean riringen bitune earak Coronavirus iya õrre wong bwieta.

Dobain eow bitune ememõri eiy kor bita wõra Department of Health ngea oget duwen in ranga tsimorita.

Bitune earak Coronavirus eiy earak yon ngea enõk ian ata etsiw me ananoata. Deiden bitune earak tsitabo iya wõ flu epoa ebobo me epiba. Ogona iri ea yon mi yon me ea ũra ngabun ar yayũrũngin ararak duwõra, mogimog oa ngabũne ouwak aũra obweni, ngabũna ogiten tsimine me tameg yaeõra aragũra tekeiy ebangada, baka tooga, goda won beõra, me ngabũna aragit idiriko. Ngabũne ouge aragũra, ar nim ranga me ewidoduwa tsimorũra me eo dogin on ongaũra kogomwe.

Tsimine woun iya am eo onungota ngage ang õreita mweiy bitune earak ouwak yan onab.

Am og duwõta me gadauw gata dõgin arowonga-en oaion bitune earak jon ngune towe ananota.

A teng ogaroa kamie ngan eko tsiden bitune Coronavirus iya metan ne yan Naoero.

Ngage areit dorera kamie, an kenen me an teng wamie dogor bwe nim eo bo eata bitune earak Coronavirus. Atug gauweiy panen, eko Coronavirus yan Naoero. Ma reit omag rõma ngin riring bwe enim eõ bo eata bitune earak me iya wong eagada bwieta, og duwoma ngin arowonga me yen eow eat imin ngana eo keyeiya riringen tekeiy gadabweiyen ata dudu beta epoa itoap, ouwunon mungana bait kaderder ebe me am ta odereder bwieta.

Engame nim kanani ipuõg dõgin tsieden angõgen bitune earak oa iyimen temain bitune earak.

Ata gadauw gata enim dabar yan wõra community dõgin ranga-en an babareow bitune earak Coronavirus iya bo eata.

Amwaim kanani puõg yat arak iya tsimine ami kũdõ oa tsimine amie kenimo dõgin bitune earak. Wamie dogor babareiyin angõgen õdugen an wetu-weta ngabũna ar magũr yat edogor me SOEs eow ean aro week rakwin.

Ma eõ dimwa bwita oa odug towõt debarin mi ta ngana nan tsimine an kiwiwud towõt debarin.

Yat iweek oreit orre, ma konga kamie amwaim contact-eiy Nauru Airlines atsin ean Monday 16th March ean nuwaw. Wamie dogor oduguin an wetu-weta ngabũna magũra edogur me SOEs eow ean aro week.

Ma mitimiti-eiy ngabũna ar teng dugidugo eat eb mago bwe amwaim aea etang iken ngana amwaim tuwin kaririõg ean. Omo eken amie eõ tuwin kaririõg ean mũngane edae.

Ma teng bed pana kamie ngana mibũna ngaita kereri mago eõ dogedog. Ma reit ekoina eat edorer ea edogor ino kereri mibune eoning.

Tanuwaw ama ta aea bitune ememõri yan onab me magũr epoa bita dorabat World Health Organisation eow ean bwabiyi-en mũngane emedena dogin ranga-eta.

An metu-meta engame yan Naoero e ranga eow turin wõra Department of Health me wõra border securities eow ean oeogida-en me ouwunon-en bita thermal image scanner.

Aiung ngabeda dõbain magũr yan wõra earak RON Hospital eow ean roster-eiyera 24 hours 7 days a week bwe dogin arowonga-en bwabain bitune earak Coronavirus.

A tsied ngana bitune earak ouwak yan onab ataraiy ata kamarar me ngaeow imiow yat engame. Ang eõ tsied bwe reit tanuwaw bitune earak me ebwak medenan nan arowõnga.

A ouge ea kamie, wamie dogor og duwõn in weiyo oaio nim ranga an ngame. Ma nan ko redõn oanganameiy mũngane ememõri me ewidoduwa arowonga-en. Ma nan epon pana kamie imwinen mungana tsimine woun bwe amwa nim tsitsied imin ngana inat odon yat media me yan an epo community yon o yon.

Ang nim magũr epo ata ngamen bitune eb me mwaiy bitune ekeyeiya. Ang nim konga gata memak ngabũna ang meg yan bitune eben bwieta Naoero bwe am babuõk gata. Ongabida in bed ebwakin dobain magũr yan wõra RON Hospital me roster-aiyin ũra eow ean 24 hours 7days a week dogin arwonga-en bitune coronavirus.

Magit kor gõganado, am eõ meiyiõn ngana God dogit oaio eiy kor wõra amen katsimor me amen ranga gata. Eow ean ata detaro me yan ata tueb, am tuebon yan God ngana eiy bwabwiyi bitune eben bwieta me ang nan doganigae ea bitune earak ouwak yan onab.

God oquedeiy kamie. God oquedeiy eben bwieta Naoero.